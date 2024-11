POL-PDTR: Sachbeschädigungen im Bereich der Achtstraße

Birkenfeld (ots) - Am Freitag dem 08.11.2024 wurde in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr ein auf dem neuen Parkplatz des Elisabeth Krankenhauses abgestellter schwarzer VW Golf beschädigt. Bislang unbekannter Fahrzeugführer hat das Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken touchiert und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seiner Feststellungspflicht nach zu kommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Birkenfeld ...

mehr