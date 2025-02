Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Essen auf dem Herd vergessen - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Zwei Zeugen meldeten der Polizei am Mittwoch gegen 14:00 Uhr, dass sie einen Fahrraddiebstahl am Bahnhof im Bereich Gleis 1 beobachtet hätten. Ein Unbekannter hantierte demnach mit einer großen Zange und entfernte damit das Fahrradschloss, welches er anschließend in einem naheliegenden Mülleimer entsorgte. Letztendlich flüchtete der Unbekannte mit dem Rad in Richtung Ledergasse. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes City-Bike mit einer silbernen Federgabel. Der Dieb konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 50 Jahre alt mit einem Kinn- und Oberlippenbart. Er trug vermutlich einen blauen Pullover und eine schwarze Jacke mit einer blauen Kapuze. Unter der aufgezogenen Kapuze trug er eine schwarze Mütze ohne Aufschrift. Mögliche Zeugen, sowie der Besitzer des Fahrrades, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Gschwend: Unfall

Eine 47-jährige Opel-Fahrerin wollte am Mittwoch gegen 17:45 Uhr in die Welzheimer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen Mercedes, der von einem 71-Jährigen gelenkt wurde und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Beide Fahrer mussten leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Aalen: Essen auf dem Herd vergessen

Mit drei Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Hüttlingen am Mittwoch gegen 17:40 Uhr zu einem vermeintlichen Brand aus. Es wurde Rauch aus dem Erdgeschoss eines Hauses in Gänsbühlweg gemeldet. Vor Ort wurde glücklicherweise nur angebranntes Essen auf einem Herd festgestellt. Es kam zu keinen nennenswerten Brandschäden. Allerdings war die Wohnung so stark verraucht, dass die Feuerwehr gegenüber den Bewohnern vorläufig ein Betretungs- und Bewohnungsverbot aussprechen musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell