Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall auf der Südstraße - Internistischer Notfall vermutliche Ursache

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (24.10.2024, 09:15 Uhr) verursachte ein 59-jähriger Mann einen Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, bei dem er selbst Verletzungen erlitt. Der 59-Jährige fuhr mit seinem Audi A6 aus Richtung Innenstadt auf der Südstraße, als er nach bisherigen Erkenntnissen wegen eines medizinischen Notfalls auf den Mitsubishi eines 61-Jährigen fuhr, der dort im Kreuzungsbereich an der roten Ampel stand. Der 61-Jährige stieg aus seinem Auto aus und ging zu dem Audi. Dabei stellte er fest, dass der 59-jährige Autofahrer augenscheinlich medizinische Hilfe benötigte. Noch bevor der Mitsubishi-Fahrer helfen konnte, betätigte der Audi-Fahrer das Gaspedal und schob den Mitsubishi auf den Toyota eines 51-Jährigen. In der Folge fuhr der 59-Jährige nach links in die Bahnhofstraße und prallte dort vor die Ampel. Dann kam das Fahrzeug zum Stehen. Zeugen kümmerten sich umgehend um den Fahrzeugführer bis der Rettungsdienst eintraf. Dieser versorgte den 59-Jährigen vor Ort und brachte ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. (an)

