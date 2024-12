Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Nagelstudios

Düren (ots)

In der Nacht zu Dienstag (17.12.2024) wurde in Nagelstudios in der Schoellerstraße und in der Josef-Schregel-Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Morgen des 17.12.2024 mussten gleich zwei Inhaberinnen von Dürener Nagelstudios feststellen, dass bei ihnen eingebrochen wurde. In beiden Fällen handelt es sich um Studios, die sich im Erdgeschoss befinden. In beiden Fällen wurde eine Glasscheibe eingeschlagen, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen.

Da es bei dem Nagelstudio in der Josef-Schregel-Straße eine Videoüberwachung gab, lässt sich die Tatzeit hier auf den Zeitraum zwischen 02:36 Uhr und 02:47 Uhr eingrenzen. Auf dem Video zu sehen ist ein Mann, der wie folgt beschrieben werden kann:

- Schlank - Schwarze Kapuze - Schwarze Daunenjacke - Schwarze Hose - Handschuhe

In der Josef-Schregel-Straße wurde Bargeld im zweistelligen Bereich entwendet. Der Einbruch in der Schoellerstraße wurde um 08:30 Uhr am Dienstag festgestellt, die genaue Tatzeit ist jedoch noch unklar. Hier wurde ebenfalls Bargeld erbeutet. Die genaue Summe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell