POL-DN: Einbrecher entwenden Eheringe

Langerwehe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der K27 am Montagabend (18.12.2024) wurden zwei Personen verletzt. Ein 20-Jähriger war auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Der Mann aus Langerwehe befuhr gegen 18:40 Uhr die K27, aus Richtung Merode kommend, in Fahrtrichtung Schlich. Als der vorausfahrende Pkw, an dessen Steuer eine 42-Jährige aus Eschweiler saß, verkehrsbedingt stark abbremsen musste, leitete der ...

mehr