Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl am Kaiserstuhl: Exhibitionist gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am 01.11.2024, gegen 11.30 Uhr wurde eine Spaziergängerin im Bereich eines Feldweges, nahe einer Baumschule an der Endinger Straße in Wyhl am Kaiserstuhl von einem bislang unbekannten Mann unsittlich angesprochen.

Gleichzeitig nahm der Mann exhibitionistische Handlungen an sich vor. Er war offenbar mit einem silbernen SUV oder einem Jeep unterwegs, in dessen Kofferraum sich eine Hundetransportbox und auf dessen Fahrzeugdach sich eine schwarze Dachschiene befand.

Während sich die Frau von der Örtlichkeit entfernte, fuhr der Mann letztendlich mit dem Fahrzeug weg.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 35 Jahre alt - ca. 175cm groß - kurzes braunes Haar - korpulente Figur - beige lange Hose - Holzfällerhemd - sprach hochdeutsch ohne Akzent

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur gesuchten Person geben können.

Möglicherweise besitzt der Gesuchte ebenfalls einen Hund und führt diesen im Bereich Wyhl regelmäßig aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell