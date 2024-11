Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw kollidiert zweimal mit einer Hauswand - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.11.2024, gegen 22.20 Uhr, kollidierte in der Untereckstraße ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Pkw zweimal mit einer Hauswand. Es wird vermutet, dass er beim Abbiegen in die Untereckstraße die gefahrene Geschwindigkeit unterschätzte und dabei die Kontrolle über den Pkw verlor. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw frontal mit einer Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw von der Hauswand abgewiesen, drehte sich und kollidierte ein zweites Mal mit der Hauswand. Die 21-Jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

