POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen - Dunkle Gestalten sind unterwegs

Oberhausen (ots) - Am Dienstag (02.01.), gegen 23 Uhr, wurde der Leitstelle ein Raub auf eine Tankstelle in der Centroallee gemeldet. Einer der Täter soll einen Mitarbeiter zunächst mit der Faust in den Bauch geboxt und Geld gefordert haben. Dann seien beide mit der Beute geflüchtet, meldete ein Tankstellenmitarbeiter. Einer der Täter soll ein eingeklapptes Taschenmesser bei sich geführt haben. Sofort eilten alle ...

