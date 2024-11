Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 06.11.2024 gegen 17:30 Uhr kam es in Emmendingen, im Bereich des Kreisverkehrs am Europaplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in Fahrtrichtung Bahnhof kam ein bislang unbekannter Autofahrer zu weit links von seiner Fahrbahn ab und streifte einen im Gegenverkehr verkehrsbedingt wartenden den Audi auf der Fahrerseite. Hierbei entstand auf der gesamten Fahrerseite ein Streifschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Anschließend hatte der Unfallverursacher die Unfallstelle unerlaubt verlassen ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Beim Verursacherfahrzeug soll es sich möglicherweise um einen roten Toyota Yaris, neueres Model handeln.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

