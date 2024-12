POL-DN: Mitarbeiter verhindert Betrug - Polizei warnt vor "PaySafe-Karten"-Masche

Niederzier (ots) - In den frühen Morgenstunden des Dienstags (17.12.2024) kam es zu einem Einbruch in einen Großhandel in der Straße Rurbenden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 02:15 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten. Die genaue Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht ...

