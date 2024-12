Polizei Düren

POL-DN: Weihnachtsfreude für Kinder in Frauenhäusern: Polizei Düren setzt Aktion Engel fort

Kreis Düren (ots)

Auch in diesem Jahr bringt die Polizei Düren mit ihrer Aktion Engel weihnachtliche Freude zu Kindern, die derzeit in Frauenhäusern in der Region leben. Seit 2023 organisieren Mitarbeitende der Kreispolizeibehörde Düren diese besondere Initiative, bei der Kinder ihre Wünsche auf Wunschzetteln festhalten. Mit großem Engagement setzen die Mitarbeitenden alles daran, diese Wünsche wahr werden zu lassen.

In diesem Jahr konnten rund 60 Geschenke gesammelt werden, die pünktlich vor Weihnachten an verschiedene Frauenhäuser verteilt werden. Ziel ist es, den Kindern in einer schwierigen Lebenssituation ein kleines Stück Normalität zu schenken und mit strahlenden Augen und erfüllten Wünschen das Weihnachtsfest ein wenig heller zu machen.

Die Polizei Düren bedankt sich herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die diese Aktion unterstützt haben, und freut sich, auch in diesem Jahr einen Beitrag zu einem hoffnungsvollen Weihnachtsfest leisten zu können.

