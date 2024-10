POL-BO: Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Dreist: Im Vorbeifahren nahm ein Radfahrer am Mittwoch, 23. Oktober, die Handtasche einer Bochumerin (24) an sich, die mit ihrer Freundin im Außenbereich des Eiscafés auf dem Hans-Ehrenberg-Platz saß und ihre Tasche auf dem Tisch abgestellt hatte. Der Radfahrer sei gegen 18.20 Uhr in Richtung Hattinger Straße an den beiden jungen Frauen vorbeigefahren, als er plötzlich nach der Handtasche gegriffen ...

