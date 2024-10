Polizei Bochum

POL-BO: Herner (38) nach Auseinandersetzung in Wanne-Eickel in Gewahrsam genommen

Herne (ots)

Am späten Mittwochnachmittag, 23. Oktober, kam es in Wanne-Eickel infolge einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zu einem Polizeieinsatz.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll es gegen 16.45 Uhr im Bereich der Bickernstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus Herne (29 und 38 Jahre) gekommen sein, in dessen Verlauf immer mehr beteiligte Personen hinzugekommen seien. Zudem soll mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen worden sein.

Als die Polizei kurze Zeit später mit mehreren Kräften eintraf, konnten etwa 15 Personen an der Örtlichkeit angetroffen werden. Der an dem Streit beteiligte 38-jährige Herner verhielt sich weiterhin aggressiv und versuchte mehrfach zu flüchten, so dass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde.

Die Schreckschusspistole konnte vor Ort gefunden und von den Beamten sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen des Herner Kriminalkommissariats (0234 909-8505) dauern an.

