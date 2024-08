Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Flucht

St. Wendel/ OT Urexweiler (ots)

Am 24.08.2024 gg. 03:00 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeugführer sein blauer Van in Höhe der Hauptstraße 24 in Urexweiler an dem dortigen Zigarettenautomaten abgestellt, um dort Zigaretten zu ziehen. Es handelte sich um zwei Personen. Der Fahrer sicherte den Kleinbus offensichtlich nicht gegen Wegrollen, so dass dieser sich selbstständig machte und einige Meter weiter auf ein Pkw rollte, der dadurch wiederum auf einen weiteren Pkw geschoben wurde. An den beiden PKWs entsteht jeweils Sachschaden im Heckbereich. Der Fahrer räumt an der Unfallstelle gemeinsam mit seinem Beifahrer Fahrzeugteile des Kleinbusses zusammen und flüchtet danach in unbekannte Richtung. Der Fahrer/Fahrzeug kann wie folgt beschrieben werden: groß, kurze Hose, weißes Hemd, Bart Blauer Van/ Kleinbus mit gelben Kennzeichen Fragmente VJG 48 Es werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

