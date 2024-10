POL-BO: Radfahrer (43) entwendet Handtasche vom Tisch eines Cafés

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 23. Oktober, in Bochum-Grumme ist ein Mofafahrer (58) schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand war ein 65-jähriger Bochumer gegen 18.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Tenthoffstraße in Richtung Hiltroper Straße unterwegs und beabsichtigte nach links auf diese abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur ...

mehr