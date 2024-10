POL-BO: "Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Präventionskampagne gegen Wohnungseinbruchdiebstahl

Bochum (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum: Am Sonntag, 20. Oktober, kam es gegen 8.20 Uhr zu einem Polizeieinsatz an der Kaulbachstraße in Bochum-Weitmar. Nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung ist ein 36-jähriger Mann aus dem Fenster im 4. Stock gestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu, ...

mehr