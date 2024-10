POL-BO: Mofafahrer (58) bei Verkehrsunfall in Bochum schwer verletzt

Herne (ots) - Gefährlich: Drei Kinder (7, 8 und 8 Jahre) stehen im Verdacht, am Dienstagnachmittag, 22. Oktober, von einer Fußgängerbrücke Steine auf die A 42 geworfen zu haben. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen 14.55 Uhr befuhr ein 43-jähriger Hertener die A 42 in Richtung Dortmund. An der Anschlussstelle ...

