Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugensuche nach Schlägerei

Neumagen-Dhron (ots)

Am Samstag, 07.09.2024, zwischen 22:30 und 23:00 Uhr, kam es in Neumagen-Dhron, Pelzersgasse/Römerstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. In deren Verlauf wurden mehrere Männer verletzt. Ein Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Bernkastel-Kues bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat an dem besagten Abend die Schlägerei beobachtet und kann Hinweise auf die beteiligten Personen geben? Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an die 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de.

