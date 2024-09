POL-PDWIL: gelöste Radmuttern in Waxweiler

Wittlich (ots) - Am Dienstag, 10.09.2024, 07.30 bis 16.15 Uhr, wurde an einem in Wittlich (Parkplatz "WILavie" oder Rommelsbach) abgestellten Pkw, Audi A3, der Lack auf der Fahrerseite zerkratzt. Es entstand Sachschaden von ca. 400 EUR. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Jennifer Kilvanya, PK´in Schloßstraße 28 54516 ...

