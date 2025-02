Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Taxifahrer geschlagen und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (07.02.2025, 23.45 Uhr) einen 42-jährigen Taxifahrer in Telgte geschlagen und ist anschließend geflüchtet.

Der Grevener hatte seinen Fahrgast Gemäß Wunsch vom Fußballplatz an der Hammer Straße in Münster nach Telgte zur K 50 N / L 811 gebracht. Aus Verärgerung über den Fahrpreis, zahlte der Gast zwar, aber schlug den Greverner anschließend und verletzte ihn leicht. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, 1.80 bis 1.85 Meter groß, kräftige Statur, kurze Stoppelhaare, bekleidet mit einer schwarzen oberschenkellangen Jacke.

Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

