Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Talstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (28.04.2025) gegen 14:20 ereignete sich auf der Talstraße in Böblingen, zwischen der Sindelfinger Straße und der Wolfgang-Brumme-Allee eine Verkehrsunfallflucht, an der vermutlich ein schwarzer BMW beteiligt war. Gemäß derzeitiger Ermittlungen sei der unbekannte Pkw auf der linken Fahrspur der Talstraße auf den Kreisverkehr Talstraße/Wolfgang-Brumme-Allee zugefahren. Kurz vor der Einfahrt zum Kreisverkehr habe der Unbekannte unvermittelt auf die rechte Fahrspur gewechselt und sei in den Kreisverkehr eingefahren. Ein 30-jähriger VW-Lenker, der zu diesem Zeitpunkt auf der rechten Fahrspur in Richtung Kreisverkehr unterwegs war, musste deswegen eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern. Ein 62-jähriger VW-Lenker, der hinter dem 30-Jährigen fuhr, prallte in der Folge mit seinem Fahrzeug auf den VW des 30-Jährigen. Der Unbekannte, der als jüngerer Mann mit schwarzen lockigen Haaren beschrieben wurde, setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell