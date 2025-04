Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht Neuendorf

Nordhausen (ots)

Am 18.04.2025 / 17:10 Uhr befuhr der 47jährige Führer eines grauen Wohnmobils Citroen die K 228 von Etzenborn kommend in Richtung Neuendorf. Innerhalb einer Doppelkurve kam ihm ein weißer Pkw Audi entgegen. Da der Führer des Pkw die Kurve schnitt und somit gegen das Rechtsfahrgebot verstieß, streifte der Audi mit seinem linken Außenspiegel die hintere linke Seite des Wohnmobils. Der Fahrer des Wohnmobils hielt sofort an, währenddessen der Fahrer des Pkw Audi in einiger Entfernung nur kurz stehen blieb und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden von etwa 800,-EUR.

