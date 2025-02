Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Karthaus

Konz (ots)

Am 15.02.2025, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:15 Uhr ereignete sich in der Trierer Straße, auf Höhe des Anwesens 63 in Konz eine Verkehrsunfallflucht. Die Unfallgeschädigte stellte ihren PKW, einen Hyundai Tucson in grau in Längsaufstellung, mit Fahrtrichtung Trier am rechten Fahrbahnrand unbeschädigt ab. Nachdem sie gegen 15:15 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden auf der Motorhaube fest.

Aufgrund des Schadensbildes und der Angaben der Geschädigten, könnte es sich um einen weißen Kastenwagen, mit senkrecht zum Boden verlaufender Heckklappe, gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

