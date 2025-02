POL-PDTR: Polizeilicher Einsatz

Kell am See (ots) - In der Nacht vom 12.02.2025 auf den 13.02.2025 kam es in Kell am See zu mehreren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Unbekannte Täter haben dabei Wertsachen aus den Autos entwendet, indem sie Fenster einschlugen oder unverschlossene Fahrzeuge durchsuchten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe von geparkten Autos beobachtet? ...

