Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Das qualmende Hühnerbein

Sondershausen (ots)

Am Ostersamstag gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Anruf bei der Rettungsleitsstelle der Feuerwehr in Nordhausen. Hier wurde mitgeteilt, dass in Sondershausen in der August-Bebel-Straße 73c ein AWG Block brennen soll. Beim Eintreffen der Polizei ca. 5 Minuten später, wurde aus einem Fenster des 1. OG austretender dunkler Qualm festgestellt. Die eingetroffene Feuerwehr hat die Wohnungstür zwangsweise öffnen müssen, da auf Klopfen und Klingeln niemand reagierte. Die im Haus befindlichen Bewohner konnten selbstständig ihre Wohnungen über das Treppenhaus verlassen. Auf der Suche nach der Brandursache, konnte durch die Einsatzkräfte ein Topf mit angebranntem Essen lokalisiert werden. Die Familie hatte die Wohnung zum Einkaufen verlassen und man hatte das Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Zum Glück wurden bei dem Einsatz keine Menschen verletzt und der Sachschaden liegt, bis auf die defekte Wohnungstür, auch auf niedrigem Niveau.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell