POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 15.02.2025

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruchdiebstahl in Reihenhaus / Freitag, 14.02.2025, 08:30 Uhr bis 19:50 Uhr / 65812 Bad Soden am Taunus (Neuenhain), Königsteiner Straße

Im Laufe Freitages kam es im Bad Sodener Ortsteil Neuenhain zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Reihenhaus. Hierzu überkletterten unbekannte Täter mutmaßlich die Grundstückseinfriedung, beschädigten anschließend die Glasscheibe der Terrassentür und gelangten so in das Objekt. Das Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht und nach derzeitigen Kenntnissen u.a. eine hochwertige Herrenarmbanduhr im Wert von etwa 2.000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

2. Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubter Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland / Samstag, 15.02.2025, 00:10 Uhr / 65795 Hattersheim am Main, Schützenstraße

Gegen Mitternacht wurde der Polizeistation Hofheim ein auffälliger Fahrzeugführer in Hattersheim gemeldet. Die entsandte Polizeistreife konnte den Fahrzeugführer noch fahrend antreffen und nahm bei einer durchgeführten Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 2,50 Promille beim Fahrzeugführer. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 29-jährige türkische Staatsangehörige bis zur Kontrolle durch die Polizei einen Verkehrsunfall verursacht hatte und sich von dort unerlaubt entfernt hatte. Zudem konnte er auch keinen gültigen Führerschein vorlegen. Der wohnsitzlose Beschuldigte konnte weder Visum oder andere Berechtigungen vorlegen. Daher erwarten in nun Strafverfahren wegen Unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Verbindung mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung, der Durchführung einer Blutentnahme und der Entrichtung einer Sicherheitsleistung wurde der Beschuldigte von der Dienststelle entlassen.

