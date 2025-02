PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher festgenommmen +++ Aggressive Ladendiebin +++ Einbrüche +++ Fahrzeugdiebstahl +++ Gestohlener Roller in Brand gesetzt

Hofheim (ots)

1. Einbrecher festgenommen,

Eppstein, Burgstraße, Freitag, 14.02.2025, 1.17 Uhr

(ro)Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag in Eppstein einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen.

Um 1.17 Uhr alarmierte ein Sicherheitsdienst die Polizei, nachdem er Bewegungen auf dem Firmengebäude in der Burgstraße festgestellt hatte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie ein gewaltsam geöffnetes Fenster fest. Ein Tatverdächtiger konnte kurze Zeit später in Tatortnähe festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er sich zuvor gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und eine Schranktür aufgebrochen. Für den 35-jährigen Festgenommenen ohne festen Wohnsitz ging es zunächst zur Polizeistation Kelkheim. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen soll er im Laufe des Freitags dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen versuchtem besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Wer am frühen Freitagmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

2. Aggressive Ladendiebin,

Schwalbach, Marktplatz, Donnerstag, 13.02.2025, 19.45 Uhr

(ro)Am Donnerstag wurde eine Ladendiebin in Schwalbach gewalttätig gegenüber einem Mitarbeiter.

Die Frau war wenige Tage zuvor in der Drogerie am Marktplatz aufgefallen, da sie sich an der Auslage bedient und das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen, verlassen hatte. Im Bereich des Haupteingangs stellte ein Mitarbeiter des Marktes die Frau, die in Begleitung zweier Kleinkinder unterwegs war, zur Rede. Statt einseitig zu reagieren, schlug sie dem Mitarbeiter gegen den Arm. Hierbei habe eines der beiden Kleinkinder einen Schlag gegen den Kopf bekommen. Anschließend flüchtete die Frau. Die hinzugerufene Streife konnte die Diebin nicht mehr ausfindig machen. Sie wurde als etwa 30 Jahre alt, mit osteuropäischem Erscheinungsbild und dunklen mittellangen Haaren beschrieben. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke, einer weißen Jogginghose und weißen Schlappen. Sie trug einen Schal mit Leopardenmuster und führte einen schwarzen Kinderwagen, in dem zwei Kleinkinder saßen, mit sich.

Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Eppstein-Niederjosbach, Zeilring, Donnerstag, 13.02.2025, 17.30 Uhr bis 20.40 Uhr

(ro)Am Donnerstag war ein Einfamilienhaus im Eppsteiner Ortsteil Niederjosbach das Ziel von Einbrechern.

Zwischen 17.30 Uhr und 20.40 Uhr nutzten die Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus, drangen über ein aufgehebeltes Fenster in das Wohnhaus im Zeilring ein, durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schmuck.

Wem im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

4. Bewohner verschreckt Einbrecher,

Sulzbach, Am Schwalbach, Donnerstag, 13.02.2025, 18.15 Uhr

(ro)Ein Bewohner hat am Donnerstagabend einen Einbrecher überrascht und so in die Flucht geschlagen.

Der bislang unbekannte Mann kletterte gegen 18.15 Uhr über ein Fallrohr auf den Balkon des Einfamilienhauses in der Straße "Am Schwalbach" und versuchte, die Balkontür gewaltsam zu öffnen. Als er von dem Bewohner angesprochen wurde, ergriff der Täter verschreckt die Flucht. Es handelte sich um einen schlanken, etwa 1,80 Meter großen Mann mit sportlicher Figur. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Einbrecher scheitern an Haustür,

Eschborn, Dörnweg, Donnerstag, 13.02.2025, 11.30 Uhr bis 19.55 Uhr

(ro)An einer Haustür scheiterten Einbrecher am Donnerstag in Eschborn.

Die bislang unbekannten Täter begaben sich zwischen 11.30 Uhr und 19.55 Uhr auf das Grundstück eines Wohnhauses im Dörnweg. Dort versuchten sie sich an einer Wohnungstür. Diese hielt jedoch allen Hebelversuchen stand, ebenso ein Kellerfenster, welches lediglich splitterte, weshalb die Diebe ohne Beute abzogen. Sie hinterließen einen Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Fahrzeugdiebstahl,

Hochheim, Melibokusstraße, Donnerstag, 13.02.2025, 1 Uhr

(ro)In der Nacht auf Donnerstag haben Autodiebe in Hochheim zugeschlagen.

Die Täter machten sich nach ersten Erkenntnissen gegen 1 Uhr an einem schwarzen Toyota Corolla zu schaffen, der in der Melibokusstraße vor einem Reihenhaus abgestellt war. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen Funkwellenverlängerer verwendeten. Ein solches Gerät ermöglicht es Tätern, die Signale der Keyless-Go-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln:

Legen Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen "MTK-XF 555" angebracht. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

7. Gestohlener Roller in Brand gesetzt,

Eschborn, Gebrüder-Grimm-Straße, Donnerstag, 13.02.2025, 20.25 Uhr

(ro)In Eschborn setzten Unbekannte am Donnerstagabend im Freizeitpark "Oberwiesen" in Eschborn einen Roller in Brand.

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 20.25 Uhr zu einem Rollerbrand gerufen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte am Weiher einen brennenden Roller vor, welcher trotz umgehend eingeleiteter Löschmaßnahmen der Feuerwehr nahezu vollständig abbrannte. Eine Parkbank war ebenso in Mitleidenschaft gezogen worden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Leichtkraftrad der Marke "Daelim" zuvor von unbekannten Tätern in der Pfingstbrunnenstraße entwendet worden. Die Ermittlungen zu den näheren Umständen des Diebstahls sowie Brandes dauern noch an.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell