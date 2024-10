Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Stadtmitte - Schwerer Verkehrsunfall am frühen Morgen

Plettenberg (ots)

Heute morgen gegen 07:36 Uhr wurde die Feuerwehr Plettenberg zu einem schweren Verkehrsunfall in die Königstraße alarmiert. In Höhe der Bushaltestelle Langenbach und Köster wollte eine Passantin offensichtlich die Straße überqueren und wurde dabei von einem PKW erfasst. Da nach der ersten Erkundung von schweren lebensbedrohlichen Verletzungen, unter anderem eine schwere Kopfverletzung, ausgegangen werden musste, wurde umgehend ein Rettungshubschrauber zum Transport in eine Spezialklinik angefordert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und unterstützte die Rettungswagenbesatzung und den Notarzt bei der Versorgung der Verletzten. Der Rettungshubschrauber Christoph Dortmund ging circa 20 Minuten nach der Alarmierung auf dem ehemaligen DURA-Gelände zur Landung und nachdem die Patientin gemeinsam für den Transport stabilisiert wurde, wurde sie vom Hubschrauber in eine Unfallklinik nach Dortmund gefolgen. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs wurde von einem weiteren Rettungswagen zur Untersuchung und Betreuung ins Plettenberger Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes und im weiteren Verlauf danach während der Unfallaufnahme der Polizei war die Köingstraße in dem Bereich voll gesperrt.

Zur Unfallursache und der Schadenhöhe trifft die Feuerwehr keine Aussage.

