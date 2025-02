Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeiliche Ermittlungen nach mehreren Fällen von Sachbeschädigung durch Graffiti

Demmin (LK MSE) (ots)

In Demmin haben bislang unbekannte Täter an verschiedenen Orten Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen. Am 07.02.2025 gegen 01:00 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Demmin in der Treptower Straße großflächige Schriftzüge (mehrere Meter lang) an einer Hausfassade fest. Das sich in der gleichen Straße befindliche Bürgerbüro des SPD-Ortsvereins Demmin und der SPD-Landtagsabgeordneten Fr. Dr. Schröder wurde ebenfalls durch Graffiti-Schriftzüge beschädigt. Da es sich bei den Schriftzügen und Zeichen teilweise um verfassungswidrige Symbole handelt, ist neben der Sachbeschädigung auch Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet worden. Die Polizei startet in diesem Zusammenhang einen Zeugenaufruf, sachdienliche Hinweise zu den Taten können an die Polizei Demmin unter 03998/2540, jede andere Polizeidienststelle oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.

