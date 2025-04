LPI-NDH: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Keller

Mühlhausen (ots) - Am Freitag, 18.04.2025, kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 249 am Abzweig in Richtung Struth. Der 23-jährige Fahrer eines Motorrades Honda bog dort aus Katharinenberg kommend nach links Richtung Struth ab. Dabei rutschte das Motorrad weg und stieß gegen einen Pkw Skoda, welcher an der Einmündung wartete. In der weiteren Folge stieß das Motorrad gegen zwei Verkehrszeichen. Am ...

