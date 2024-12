Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(Reh) Am 12.12.2024 zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr ereignete sich auf einem öffentlichen Parkplatz eines Möbelhauses an der Dülwaldstraße in Stadthagen eine Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Stadthagen nun sucht Zeugen, die diesen Verkehrsunfall beobachtet haben.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines geparkten VW Golf eines 53-jährigen Mannes aus Rehburg-Loccum und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Hinweisgeber oder Zeugen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721 98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell