Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haßbergen - Zeugenaufruf nach aufgefundenen Gegenständen

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Haßbergen (ots)

(Reh) Am 09.11.2024, gegen 15:30 Uhr wurden bei Baumfällarbeiten in der Lange Straße in Haßbergen diverse Gegenstände aufgefunden, welche bislang nicht weiter zugeordnet werden konnten und zu denen bisher kein Eigentümer bekannt geworden ist. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Gegenstände einer Straftat entstammen.

Bei den aufgefundenen Gegenständen handelt es sich um:

- Kulturtasche - Diverser Schmuck gemäß Anhang der Pressemitteilung - Gewehr "Mauser" Kaliber .22 - Druckluftgewehr "Diana" 4,5 mm (Bullet)

Im Anhang der Pressemitteilung befinden sich Lichtbildaufnahmen der aufgefundenen Gegenstände.

Personen, denen diese Gegenstände bekannt vorkommen und/oder deren Eigentümer sind und Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts mitteilen können werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter 04251 67280 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell