POL-NI: Angaben einer aufmerksamen Nachbarin führen zu Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht in Estorf

Estorf (ots)

Estorf (ZIE)

Am Mittwoch, 11. Dezember 2024, gegen 13h beobachtete eine aufmerksame 60jährige Frau aus Estorf, wie in der Estorfer "Kohlstraße" ein Pkw rückwärts gegen den Grundstückszaun ihres Nachbargrundstücks fuhr. Der Fahrer des Pkw setzte im Anschluß seine Fahrt fort, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen.

Am Grundstückszaun der 43jährigen Geschädigten entstand Sachschaden. Mehrere Zaunpfosten waren gebrochen und der Zaun insgesamt instabil geworden. Der Schaden beläuft sich hier auf grob geschätzt 2000 Euro.

Aufgrund der Hinweise der Nachbarin konnte der Unfallverursacher durch die Polizei Stolzenau ermittelt werden. Es handelte sich hierbei um einen 64jährigen Mann aus Liebenau, der offenbar aus Unachtsamkeit gegen den Zaun gefahren war. An dem von ihm genutzten Pkw entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Unfallaufnahme wurde durch die Polizei Stolzenau durchgeführt und gegen den Liebenauer ein Straf- und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

