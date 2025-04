LPI-NDH: Diebstahl von Bienenvölkern

Nordhausen (ots) - Am 19.04.2025 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 17:30 Uhr bis 17:45 Uhr einen schwarzen Pkw Ford, der am Hundesportplatz in Kirchgandern abgestellt war. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1.000,-EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 0361 5743 67 100 E-Mail: ...

