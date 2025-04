Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Verkehrsunfall mit Bus und LKW.

Lippe (ots)

Im Stukenbrocker Weg kam es am Montagnachmittag (31.03.2025) gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Bus. Der 42-jährige LKW-Fahrer fuhr in Richtung Stukenbrock, der 27-jährige Busfahrer war in Richtung Oerlinghausen unterwegs. Zwischen der Robert-Kronfeld-Straße und der Flugplatzstraße stießen die Fahrzeuge seitlich leicht zusammen, so dass am Bus ein Schaden am Spiegel entstand. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen, um die sich der Rettungsdienst vor Ort kümmerte.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell