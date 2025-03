Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Einmündung Bahnhofstraße/Schaffhauser Straße (11.03.2025)

Blumberg (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf der Einmündung der Bahnhofstraße auf die Schaffhauser Straße ein Unfall zwischen einem Bus und einem Auto ereignet. Ein 73-Jähriger bog mit einem Bus von Villingen-Schwenningen kommend nach links auf die Bahnhofstraße ab, übersah dabei einen entgegenkommenden BMW eines 58-Jährigen und stieß mit dem Wagen zusammen. Am Bus entstand Blechschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro.

