POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Konstanzer Straße - grauen Mercedes E-Klasse angefahren und geflüchtet (09./11.03.2025)

VS-Villingen (ots) - Am Donnerstag, 16.01.2025, gegen 21:00 Uhr, ist es in einer Sparkasse an der Karlsruher Straße 4 in VS-Villingen zu einer schweren räuberischen Erpressung gekommen. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte einen Kunden mit einem Messer und Pfefferspray und forderte eine Geldabhebung in Höhe ...

