POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Gebäudebrand in der Orsinger Straße (11.03.2025)

Steißlingen, Lkr. Konstanz (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Orsinger Straße am Dienstagmittag zu einem Gebäudebrand gekommen. Gegen 14.30 Uhr erfolgte die Mitteilung eines Zimmerbrands im ersten Obergeschoss des "Alten Lehrergebäudes". Daraufhin rückten Feuerwehr und Polizei mit starken Kräften aus. Beim Eintreffen der Helfer vor Ort hielten sich bereits alle Bewohner unverletzt außerhalb des Hauses auf. Trotz umgehenden starken Löschangriffs breitete sich das Feuer über das Treppenhaus in eine darüber liegende Wohnung und von dort in den Bereich des Dachstuhls aus.

Derzeit dauern die Löschmaßnahmen an. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt.

Um die Bewohner des durch das Feuer nicht mehr bewohnbaren Hauses kümmern sich Mitarbeiter der Gemeinde.

