Triberg im Schwarzwald (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr bis Montag, 17 Uhr ist von einem Parkplatz an der Gerwigstraße ein Roller gestohlen worden. Am grauen Yamaha Roller war noch das letztjährige Versicherungskennzeichen montiert und wies am Vorderrad Beschädigungen auf. Unbekannte entwendeten das ...

