Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Fahrfehler verursacht 40.000 Euro Schaden (10.03.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Kreuzung der Obereschacher Straße, Abfahrt Bundesstraße 33 und der Straße "Leimgrubenweg" ist es am Montag, gegen 13 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin bog von der Abfahrt der B 33 nach rechts auf die Obereschacher Straße in Richtung Villingen ab. Dabei beschleunigte sie zu stark, verlor die Kontrolle über den Wagen und überfuhr eine Straßenlaterne. Anschließend kam sie auf dem angrenzenden Grundstück am Leimgrubenweg inmitten von Hecken zum Stehen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die junge Frau leicht und kam ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

