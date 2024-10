Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl aus Fahrzeug in der Rostocker Innenstadt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 11:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass zwei männliche Personen Gegenstände aus einem Fahrzeug in der Rostocker Altstadt entwendet haben sollen. Die Polizei reagierte umgehend und entsandte mehrere Funkstreifenwagen in den Bereich.

Dank der präzisen Täterbeschreibung des Zeugen konnte einer der beiden Tatverdächtigen bereits kurz darauf in der Nähe des Tatorts, am Neuen Markt, gestellt werden. Bei der Absuche des Nahbereichs konnte das gestohlene Diebesgut aufgefunden und an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Bei dem angetroffenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen marokkanischen Staatsbürger, der der Polizei bereits wegen gleichgelagerter Delikte bekannt ist. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der zweite Tatverdächtige konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich nicht angetroffen werden. Hinweise, dass er sich in einem Restaurant am Neuen Markt aufhielt, bestätigten sich nicht.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell