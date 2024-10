Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Grevesmühlen schwer verletzt

Grevesmühlen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag wurde eine Fußgängerin in Grevesmühlen von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:10 Uhr in der Klützer Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die 52-jährige Fußgängerin die L 03 überqueren, als sie von einem PKW Citroen einer 70-jährigen Autofahrerin erfasst wurde. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

