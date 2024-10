Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW geriet auf Autobahn in Brand

Upahl / BAB 20 (ots)

Auf der BAB 20 bei Plüschow (Landkreis Nordwestmecklenburg)ist am heutigen Vormittag ein PKW während der Fahrt in Brand geraten. Der 32-jährige polnische Fahrer, der unverletzt blieb, konnte den VW Touran noch rechtzeitig auf der Standspur zum Stehen und sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren aus Upahl und Grevesmühlen kamen zum Einsatz. Im Zuge der Löscharbeiten und wegen der anschließenden Säuberung der Fahrbahnen musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Rostock für ca. eine Stunden gesperrt werden. Mittlerweile ist die A20 wieder frei. Brandursache war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt am Auto.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell