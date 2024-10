POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer nach Kollision mit Baum verletzt

Plau am See (ots) - Am 24.10.2024, gegen 01:38 Uhr, kam es in der Markstr. 22 in Plau am See zu einem Wohnungsbrand. Die Bewohner der drei Wohneinheiten konnten selbständig das Gebäude verlassen und kamen bei Bekannten unter. Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Plau am See mit drei Einsatzfahrzeugen und 15 Kameraden sowie der Feuerwehr Barkow mit einem Einsatzfahrzeug und 6 Kameraden konnte das Feuer ...

