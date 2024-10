Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Güstrower Wertstoffhof und Firmengebäude in Mühlengeez (Landkreis Rostock)

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kam es in Güstrow und in Mühlengeez (Gemeinde Gülzow-Prüzen/Landkreis Rostock) zu zwei Einbrüchen.

Auf dem Güstrower Industriegelände gelangten die Täter auf den Wertstoffhof des Landkreises Rostock und öffneten gewaltsam einen dortigen Bürocontainer. Dieser wurde durchsucht, jedoch offenbar nichts entwendet. Die Tatzeit wird von Dienstagabend 18:00 Uhr bis Mittwochmorgen 08:20 Uhr eingegrenzt.

Des Weiteren erhielt das Polizeihauptrevier Güstrow Kenntnis über ein weiteres Einbruchsgeschehen in ein Firmengebäude in der Straße Am Graben in Mühlengeez. In diesem Fall wurde sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und diverse Geschäfts- und Werkstatträume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden. Die Tat muss sich in der Zeit von Dienstagabend 17:00 Uhr bis Mittwochmorgen 07:45 Uhr zugetragen haben.

Der Sachschaden wird in beiden Fällen auf jeweils etwa 1.000EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Güstrow nimmt nun die weiteren Ermittlungen gegen Unbekannt auf.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

