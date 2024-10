POL-HRO: Außenspiegel an PKW beschädigt - Tatverdächtiger dank Zeugenhinweis ermittelt

Güstrow/ Laage (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es nach gegenwärtigen Erkenntnissen gegen 16:45 Uhr in einer Gartenanlage in der Bahnhofstraße in Laage zu einem Laubenbrand. Eine hinter dem Bahnhof in Richtung Liessow befindliche Gartenlaube brannte trotz Einsatz der Feuerwehr vollständig nieder. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Sachschaden wird auf ...

