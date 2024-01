Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (3/2024) Briefkästen in Landwehrhagen an Silvester durch Böller beschädigt - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Landwehrhagen, Gartenstraße und Pestalozzistraße Montag, 1. Januar 2024, gegen 02.00 Uhr

LANDWEHRHAGEN (jk) - In Landwehrhagen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Silvesternacht gegen 02.00 Uhr in der Garten-und der Pestalozzistraße zwei Briefkästen durch Hineinwerfen gezündeter Böller beschädigt. In der Gartenstraße riss infolge der Detonation der Briefkasten ab und wurde erst unter das Vordach des Wohnhauses und danach auf die Straße geschleudert. Im Zusammenhang mit dem Geschehen gibt es einen Hinweis auf eine Gruppe Jugendlicher als mögliche Verursacher.

Der entstandene Gesamtschaden ist noch unbekannt. Die Polizeistation Staufenberg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise auf die Täter werden unter Telefon 05543/303310 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell