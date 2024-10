POL-HRO: Auseinandersetzung auf dem Marienplatz

Bad Doberan/Rerik (ots) - Am heutigen Morgen gegen 04:00 Uhr stellte eine Mitarbeiterin einer Bäckerfiliale im Ostseebad Rerik fest, dass es in der Nacht in dem Geschäft offenbar zu einem Einbruch gekommen sein muss. Dabei verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen der Filiale in der Straße "Am Parkplatz" und ...

mehr