Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Verkehrsunfall mit Radfahrer und Folgeunfall mit weiterer verletzter Person auf der K 228 zwischen Büdingen und Orleshausen.

Gießen (ots)

Büdingen: Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 11.08.2024, gegen 20:13 Uhr auf der Kreisstraße 228. Ein 56-jähriger Mann aus Büdingen befuhr mit seinem LKW die K228 aus Büdingen kommend in Fahrtrichtung Orleshausen. Vermutlich wurde er durch die tief stehende Sonne geblendet und übersah den vorausfahrenden 56-jährigen Radfahrer aus Limeshain. Der LKW traf den Radfahrer mit dem rechten Außenspiegel, sodass der Fahrradfahrer stürzte und sich dabei schwer verletzte. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Frankfurt am Main verbracht.

An der Unfallörtlichkeit kam es im Anschluss zu einem weiteren Verkehrsunfall.

Eine 21-jährige Corsa-Fahrerin aus Altenstadt fuhr hinter dem VW Golf eines 25-jährigen aus Büdingen auf der K 228 in Richtung Büdingen. Der 25-jährige Golf-Fahrer bremste seinen Pkw stark ab, da er den Verkehrsunfall mit dem Radfahrer auf der Gegenfahrbahn bemerkte. Die 21-jährige bemerkte dies zu spät und wollte noch ausweichen, jedoch touchierte sie den Golf am linken Heck. Hierdurch geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den dort stehenden Renault Clio einer 27-jährigen Frau aus Büdingen, welche ihr Fahrzeug verlassen hatte und durch den Aufprall verletzt wurde.

Die Kreisstraße war bis 21.50 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell