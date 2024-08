Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Erfolgreiche Entschärfung einer Gewehrgranate in Herborn

Gießen (ots)

Eine Streife der Polizeistation Herborn wurde am Sonntagvormittag zu einem Kampfmittelfund in den Walkmühlenweg gerufen. Ein Spaziergänger hatte am Ufer der Dill einen verdächtigen Gegenstand bemerkt. Die Erkundung des Kampfmittelräumdienstes ergab, dass es sich bei dem stark verrosteten Gegenstand um eine Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Bis zum Eintreffen der erforderlichen technischen Ausrüstung und den Vorbereitungen zur Entschärfung wurde die Fundstelle abgesichert. Für die Sprengung musste der Ort in einem Radius von 100 Metern abgesperrt werden, was auch eine kurzzeitige Unterbrechung des Straßenverkehrs auf der stark befahrenen Bundesstraße 277 sowie des parallel verlaufenden Schienenverkehrs bedeutete. Am Ende der viertelstündigen Sperrung erfolgte um 15.57 Uhr die Sprengung, welche die Waffe erfolgreich unschädlich machte. Der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen. Es hatte zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Bei dem Einsatz waren mehrere Streifen der Polizeistationen Herborn und Dillenburg im Einsatz.

M. Frackenpohl, Polizeiführer vom Dienst

